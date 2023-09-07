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У Слобідському районі Харкова планують збудувати багатофункціональне укриття

У Слобідському районі Харкова планують збудувати багатофункціональне укриття

Будівництво безпечного простору в Харкові, створення якого міській владі доручило керівництво держави, планується у Слобідському районі.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

6 вересня, на позачерговій сесії міської ради депутати ухвалили рішення про надання Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції дозволу для будівництва захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення) на вул. Георгія Тарасенка, 88. Орієнтовна площа – 0,43 га.

«Будівництво захисної споруди проводитиметься за кошти Держагентства з відновлення.

Нам потрібно ухвалити це процедурне рішення для того, щоб наступного року, як нам обіцяють, збудувати цей об’єкт.

Він вкрай необхідний для міста Харкова, для харків’ян, для навчання дітей», – наголосив мер Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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