Сегодня 08:02
Просмотров: 49
Мінус 640 окупантів, 23 танки та 31 артсистема: втрати ворога за добу
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько (+640) осіб,
танків ‒ 4529 (+23) одиниць,
бойових броньованих машин ‒ 8726 (+23) одиниць,
артилерійських систем – 5753 (+31) одиниць,
РСЗВ – 754 (+1) одиниць,
засоби ППО ‒ 507 (+1) одиниць,
літаків – 315 (+0) одиниць,
гелікоптерів – 316 (+0) одиниць,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4570 (+29),
крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
кораблі / катери ‒ 19 (+0) одиниць,
автомобільної техніки та автоцистерн – 8264 (+47) одиниць,
спеціальна техніка ‒ 860 (+1).
Дані уточнюються.