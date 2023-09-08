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Мінус 640 окупантів, 23 танки та 31 артсистема: втрати ворога за добу

Мінус 640 окупантів, 23 танки та 31 артсистема: втрати ворога за добу

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько (+640) осіб,

танків ‒ 4529 (+23) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 8726 (+23) одиниць,

артилерійських систем – 5753 (+31) одиниць,

РСЗВ – 754 (+1) одиниць,

засоби ППО ‒ 507 (+1) одиниць,

літаків – 315 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 316 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4570 (+29),

крилаті ракети ‒ 1455 (+0),

кораблі / катери ‒ 19 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8264 (+47) одиниць,

спеціальна техніка ‒ 860 (+1).

Дані уточнюються.

Агентство Телевидения Новости

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