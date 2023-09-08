Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Минулої ночі, близько 2:30, російські окупанти обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району. Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 68 років. Також вночі обстріляне село Кучерівка Куп’янського району, де пошкоджено житловий будинок.

Протягом доби ворог з артилерії, мінометів, використовуючи авіацію та інше озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Гранів Харківського району ворожий дрон вдарив по приватному будинку, отримала осколкове поранення та була госпіталізована жінка 77 років.

У селі Колодязне Куп’янського району обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа.

У селах Зідьки Чугуївського району та Курилівка Куп’янського району через обстріли сталися лісові пожежі.

Близько 11:30 між Барвінковим та селом Червоне Ізюмського району під час роботи в полі на вибуховий пристрій наїхав трактор, зазнав поранення 42-річний тракторист. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Близько 11:00 в районі села Мосьпанове Чугуївського району на вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль. Зазнали поранення 25-річний водій та 20-річна жінка, що перебувала в авто. Госпіталізовані у важкому стані.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,8 га території та знешкодили 53 вибухонебезпечні предмети.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники відбили чергову спробу ворога піти в наступ в районі Синьківки Куп’янського району. Окупанти зазнали втрат та відійшли на свої позиції.

Агентство Телевидения Новости