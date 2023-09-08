Ще один держпосадовець в Харкові «погорів» на хабарі

У Харкові затримано посадовця, який вимагав та отримав 3000 доларів США за «сприяння» у розміщенні торг майданчику.

Головний спеціаліст сектору підприємництва та споживчого ринку адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради організував «схему» для тіньового заробітку грошей, повідомляє прокуратура Харківської області.

Він вимагав хабаря з фізичних осіб-підприємців за дозвіл на розміщення малих архітектурних форм на території вказаного району.

У червні цього року до посадовця звернувся підприємець, у якого виникли проблеми з розміщенням торгівельного павільйона для фаст-фуду по проспекту Перемоги у Харкові.

27-річний держслужбовець зазначив, що він має вагомий «вплив» на потрібних людей для облаштування кіоску саме у цьому місці.

Проте за «послугу» він встановив суму у 3000 доларів США.

Спочатку посадовець адміністрації сказав передати 1000 доларів США через свого знайомого.

Підприємець виконав вимогу та передав необхідну суму.

7 вересня під час передачі 2000 доларів США особисто головного спеціаліста затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину.

Агентство Телевидения Новости