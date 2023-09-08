Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:18
Просмотров: 63

Ще один держпосадовець в Харкові «погорів» на хабарі

Ще один держпосадовець в Харкові «погорів» на хабарі

У Харкові затримано посадовця, який вимагав та отримав 3000 доларів США за «сприяння» у розміщенні торг майданчику.

Головний спеціаліст сектору підприємництва та споживчого ринку адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради організував «схему» для тіньового заробітку грошей, повідомляє прокуратура Харківської області.

Він вимагав хабаря з фізичних осіб-підприємців за дозвіл на розміщення малих архітектурних форм на території вказаного району.

У червні цього року до посадовця звернувся підприємець, у якого виникли проблеми з розміщенням торгівельного павільйона для фаст-фуду по проспекту Перемоги у Харкові. 

27-річний держслужбовець зазначив, що він має вагомий «вплив» на потрібних людей для облаштування кіоску саме у цьому місці.

Проте за «послугу» він встановив суму у 3000 доларів США.

Спочатку посадовець адміністрації сказав передати 1000 доларів США через свого знайомого.

Підприємець виконав вимогу та передав необхідну суму. 

7 вересня під час передачі 2000 доларів США особисто головного спеціаліста затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 