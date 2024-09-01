шойгу и его заместители

Недавно задержали бывшего замминистра шойгу за хищения в особо крупном размере. Хищения опять связаны с парком «Патриот», на котором патриотично распилили не один миллиард.

Это уже как минимум третий заместитель шойгу, который оказывается под следствием.

Песков же заявил, что задержания бывших подчинённых шойгу – это планомерная зачистка работа правоохранительных органов.

Да-да, расеяне охотно верят, что руководитель этой воровской команды был честнейшим из министров обороны.

А ещё они верят в то, что никто, абсолютно никто, включая путина, не знал, как Минобороны пилит бюджеты.

Столько дел у президента – за всем и не уследишь.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/12044

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