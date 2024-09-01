Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 26 по 30 серпня 2024 року ми говорили про:

✅ завершення слідства стосовно заступника голови Рівненської облради, підозрюваного в одержанні від підприємця неправомірної вигоди на загальну суму майже пів мільйона гривень. Більше тут (https://cutt.ly/YemrT20d)

✅ обрання запобіжного заходу у вигляді 30 млн грн застави керівнику АМКУ, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/MeQgUtxX)

✅ вирок АП ВАКС у вигляді 3 років позбавлення волі для колишнього нардепа, якого визнали винним у безпідставному отриманні понад 361 тис. грн компенсації за житло. Більше тут (https://cutt.ly/2eQgOmVO)

✅ продовження конкурсу на посаду головного спеціаліста з питань внутрішніх комунікацій Управління комунікацій та зовнішніх зв'язків. Більше тут (https://cutt.ly/AeQjnVPt)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2738

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