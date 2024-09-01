Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:16
Просмотров: 108

Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 26 по 30 серпня 2024 року ми говорили про:

✅ завершення слідства стосовно заступника голови Рівненської облради, підозрюваного в одержанні від підприємця неправомірної вигоди на загальну суму майже пів мільйона гривень. Більше тут (https://cutt.ly/YemrT20d)

✅ обрання запобіжного заходу у вигляді 30 млн грн застави керівнику АМКУ, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/MeQgUtxX)

✅ вирок АП ВАКС у вигляді 3 років позбавлення волі для колишнього нардепа, якого визнали винним у безпідставному отриманні понад 361 тис. грн компенсації за житло. Більше тут (https://cutt.ly/2eQgOmVO)

✅ продовження конкурсу на посаду головного спеціаліста з питань внутрішніх комунікацій Управління комунікацій та зовнішніх зв'язків. Більше тут (https://cutt.ly/AeQjnVPt)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2738

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Фейк: «США вивозили зразки біоматеріалів з України через Молдову»
Сегодня 09:53    96
Данія була готова передати Україні F-16 ще на початку війни – прем’єрка
Сегодня 09:28    118
Україна зупинить путінську чуму, проте не зі «зв'язаними руками»
Сегодня 09:04    126
Заробити на зраді не вийде
Сегодня 08:41    137
Погибель нефтяной сверхдержавы
Сегодня 08:29    149
Оперативна інформація станом на 08.00 01.09.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:22    136
У Силах безпілотних систем відреагували на скандал з призначенням начальником штабу командування Романа Гладкого
Сегодня 08:19    139
В августе установлен будет абсолютный рекорд за весь период полномасштабного вторжения в Украину по налётам дронов-камикадзе Shahed-136
Сегодня 08:08    98
шойгу и его заместители
Сегодня 07:56    121
САП. Актуальні події 26 – 30 серпня 2024 року
Сегодня 07:45    112
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 