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САП. Актуальні події 26 – 30 серпня 2024 року

САП. Актуальні події 26 – 30 серпня 2024 року

▶ ️Цивільна конфіскація:

● САП заявлено черговий позов в рамках реалізації інституту цивільної конфіскації на суму 1,9 млн грн – https://cutt.ly/3eQlgJsX

● САП заявила позов про визнання необґрунтованими активів на понад 3,3 млн грн, що належать родині начальника одного з відділів столичної поліції – https://cutt.ly/zeQlkGWK

● САП домоглась стягнення в дохід держави квартири в новобудові, що належить керівнику одного з ТЦК на Вінниччині – https://cutt.ly/9eQlLZxu

▶ ️Запобіжні заходи:

● 30 млн грн застави: суд застосував запобіжний захід до керівника державного органу зі спеціальним статусом. Прокурор оскаржить це рішення – https://cutt.ly/MeQlsQGp

● Варта та застава: АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексзаступнику Міністра енергетики – https://cutt.ly/VeQlJQZq, його довіреній особі та очільнику енергетичної компанії – https://cutt.ly/KeQlpbJ3

▶ ️Спецрозслідування:

ВАКС надав дозвіл на здійснення спецрозслідування стосовно двох підозрюваних у справі щодо розкрадання понад 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі Державної міграційної служби – https://cutt.ly/geQlgevo

Завершено слідство:

▶ ️у справі стосовно заступника голови Рівненської облради – https://cutt.ly/2eQlpG7q

▶ ️Результати судових засідань:

ВАКС розпочав розгляд по суті у справі стосовно колишнього Голови Верховного Суду – https://cutt.ly/1eQld2Eq

▶ ️Вироки:

● 3 роки реального позбавлення волі – Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора та визнала народного депутата України VIII скликання винуватим у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі «Київ» - https://cutt.ly/keQlo2HS

● Оголошено вирок депутату облради, якого викрили на хабарі від військового за сприяння в оформленні матдопомоги – https://cutt.ly/heQlaEvm

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2433

Новости портала «Весь Харьков»

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