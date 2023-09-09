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Спецпідрозділ KRAKEN показав, як звільняли Балаклію на Харківщині рік тому (відео)

Спецпідрозділ KRAKEN показав, як звільняли Балаклію на Харківщині рік тому (відео)

8 вересня 2022 року в ході наступу українських сил було деокуповано місто Балаклія. Харківська контрнаступальна операція увійшла в історію, як найуспішніша з проведених за час російсько-української війни.

Деякі кадри з деокупації Балаклії у спецпідрозділі KRAKEN показали сьогодні та розповіли хронологію подій.

6 вересня о 5:00 Сили Оборони України розпочали наступальні дії майже по всій лінії фронту на Харківщині.

Вже ввечері того ж дня спецпідрозділом «Кракен» було звільнено передмістя Балаклії – селище Вербівка.

8 вересня штурмові групи підрозділу увійшли в місто Балаклія.

О 16:00 над Балаклійською міською Радою знов замайорів український прапор.

9 вересня силами нашого підрозділу були звільнені Бородоярське, Морозівка, Савинці та Довголівка.

«Саме звільнення Балаклії ознаменувало першу велику перемогу для країни і стало показником того, що українська армія здатна проводити великі, а головне успішні наступальні операції», – зазначили в спецпідрозділі.

Відсьогодні, 8 вересня офіційно відзначається як День міста Балаклія.

Агентство Телевидения Новости

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