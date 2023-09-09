В Харкові п’яний пасажир таксі погрожував працівникам поліції: коментар патрульних

8 вересня близько 22-ї години харківським патрульним надійшло повідомлення про конфлікт на вулиці 23 Серпня.

Заявник повідомив, що йому погрожував пасажир таксі, який навмисно пошкодив його автомобіль, повідомляє патрульна поліція Харківської області.

На місці патрульні виявили учасників конфлікту.

Громадянин, на якого вказав заявник, мав ознаки сп’яніння, поводився агресивно, вживав нецензурну лайку та образливо чіплявся до оточуючих.

На зауваження патрульних чоловік не реагував, а також погрожував працівникам поліції.

На законну вимогу правоохоронців не припинив вчиняти правопорушення та відмовився надавати документи, які посвідчують особу.

Оскільки чоловік продовжував правопорушення та не виконував законних вимог правоохоронців, інспектори доставили громадянина до управління поліції.

Перебуваючи в управлінні поліції, чоловік продовжував погрожувати поліцейським та всіляко чинити опір під час виконання ними своїх службових обовʼязків. У зв’язку з цим було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342.

У соцмережах поширюється відео конфлікту.

Обережно, у відео присутня ненормативна лексика.

Агентство Телевидения Новости