На Харківщини затримали чоловіка, який обікрав 10-річну дитину

9 вересня близько 13:30 до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що в смт Зідьки Чугуївського району невідомий викрав у 10-річного хлопчика сумку, в якій знаходився телефон.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

Зловмисник заволодів сумкою з мобільним телефоном дитини, коли той ловив рибу біля озера. Хлопець надав працівникам поліції опис зловмисника.

Поліцейські оперативно встановили особу, яка скоїла злочин. Крадієм виявився 23-річний чоловік, який тимчасово мешкає в місті Зміїв. Чоловік відразу видалив інформацію з телефону дитини та збирався продати мобільний.

Речові докази вилучені.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

Агентство Телевидения Новости