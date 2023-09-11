У росіян під час в’їзду до ЄС можуть конфісковувати автомобілі та цінні речі

Під час перетину кордону з Європейським Союзом у громадян рф можуть конфіскувати авто, телефони, іншу техніку та цінні речі.

Про це йдеться у документі Єврокомісії, пише Економічна правда.

Такі правила набули чинності після продовження санкцій ЄС проти росії у липні цього року.

У документі зазначено, що якщо росіяни в’їжджають на власному автотранспорті, то за нормативами ЄС це вважатиметься нелегальним імпортом.

Відповідно, такий транспорт можуть конфіскувати незалежно від того, з якими цілями та на який термін він ввозиться.

Заборона також поширюється на ввезення причепів і напівпричепів для перевезення будь-яких вантажів, а також транспортування і використання яхт.

Крім цього, у громадян рф можуть вилучити косметику, валізи, техніку, вироби зі шкіри та хутра, напівдорогоцінне і дорогоцінне каміння та фотокамери.

Агентство Телевидения Новости