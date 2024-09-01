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Україна передала США список російських цілей

Україна передала США список російських цілей

Українська сторона під час зустрічі з високопосадовцями США передала список цілей, які Київ хоче уражати американськими далекобійними ракетами ATACMS, — міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв’ю CNN.

"Ми пояснили, які засоби нам потрібні для захисту громадян від російського терору, який росіяни нам чинять, тому я сподіваюся, що нас почули.

Ми показуємо, що аеродроми, які вони використовують для ударів по наших містах, перебувають у межах дальності глибоких ударів", — заявив Умєров.

Він запевнив, що Україна продовжить наполягати на знятті обмежень, щоб захистити українських цивільних та інфраструктуру.

"Вони (росіяни — ред.) вбивають наших громадян. Ось чому ми хочемо стримати їх, ми хочемо зупинити їх, ми не хочемо дозволити їхній авіації наблизитися до наших кордонів, щоб бомбити міста", — пояснив Умєров.

Джерело: https://t.me/znua_live/164701

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