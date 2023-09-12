У Харкові знешкодили злочинне угруповання наркодилерів

Співробітники Служби безпеки викрили та знешкодили у Харкові злочинну організацію, яка налагодила виробництво та збут наркотичних засобів.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, до складу злочинної організації входили п’ятеро учасників. Вони переїхали до Харкова з окупованих районів Луганської та Запорізької областей як внутрішньо переміщені особи.

Зловмисники облаштували в одному з приватних маєтків на околиці Харкова приховану «оранжерею», де незаконно вирощували рослини конопель. У приміщенні була встановлена сучасна система кондиціонування, освітлення, поливу та підкормки наркотичних рослин, а також утеплення, щоб використовувати плантацію навіть взимку.

Із цих рослин ділки виготовляли наркотичний засіб «канабіс» та інші нарковмісні препарати, які фасували та розповсюджували серед наркозалежних осіб.

За даними слідства, учасники злочинної організації активно збували свою наркотичну продукцію майже у всі регіони України. Для пересилання зловмисники користувалися послугами поштових служб доставки, щільно упаковуючи та ретельно маскуючи свої незаконні вкладення.

Оплату наркоторговці отримували на банківські картки.

Також, зловмисники оптом закуповували у наркоділків з інших областей готовий канабіс, який також розфасовували по згортках та збували наркозалежним особам.

Співробітники СБУ затримали у Харкові усіх п’ятьох учасників злочинної організації. Під час обшуків за місцями їх мешкання та незаконної діяльності вилучено готові до вживання наркотичні засоби, свіжі рослини конопель, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази, які зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності.

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів усім затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

– ч.ч.1, 2 ст.255 (створення злочинної організації та участь у її діяльності);

– ч.4 ст.28 та ч.3 ст.307 (незаконне виготовлення, пересилання та збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією).

Наразі кожного з фігурантів кримінального провадження взято під варту без права внесення застави.

За такі злочини їм загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола осіб, причетних до цієї протиправної діяльності.

Викриття та документування злочинної організації здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости