Учасниці стрілянини в Дніпрі повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру учасниці смертельної стрілянини з патрульними поліцейськими у Дніпрі, повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

За даними відомства, жінка отримала підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.), повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що в рамках досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого щодо патрульних поліцейських.

Жінка наразі не коментувала вручення їй підозри.

Журналістам «Схем» вдалось встановити ім’я жінки, яка перебувала в автівці за кермом Jaguar у Дніпрі разом з Джумбері Сілогавою на момент зупинки авто поліцейськими та відмовлялась виконати їхні вказівки. Це – 22-річна Тетяна Патинка. У соцмережах «Схеми» знайшли її фотографії.

За даними джерел «Схем» в МВС, правоохоронці готують їй підозру за 348 статтею Кримінального кодексу – «посягання на життя працівника правоохоронного органу». Ця стаття передбачає покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.29 серпня у Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка, який, за даними правоохоронців, чинив опір після того, як патрульні зупинили його автомобіль, в якому за кермом була жінка, а також двоє дітей на задньому сидінні.

Поліція та ДБР почали розслідування і відкрили провадження за статтями про вбивство та перевищення службових повноважень.

Поліція також оприлюднила відео, зокрема, з вуличних камер спостереження. На запису видно, що водій авто, яке зупинили патрульні, порушив правила – «з крайньої правої смуги здійснив рух ліворуч», чим «підрізав» автомобілі інших учасників руху. За кермом на відео – чоловік.

Вбитого звали Джумбері Сілогава, йому було 38 років, він прописаний в Дніпропетровській області. Чоловік мав бізнес у сфері надання ритуальних послуг.

Автомобіль Jaguar, який зупинили патрульні, належить Наталії Сілогаві. Це – колишня дружина Джумбері. В момент інциденту в машині перебувала інша жінка, а не Наталія Сілогава.

За даними джерел «Схем» у правоохоронних органах, Джумбері Сілогава неодноразово порушував правила дорожнього руху. За період з 2018 по 2022 роки складено 12 протоколів через різні порушення ним ПДР, зокрема, перевищення швидкості, керування без посвідчення водія та рух під заборонені знаки.

Дружина вбитого Сілогави, на яку оформлено авто та чиї діти були в машині, відмовилась коментувати дії поліції у коментарі Радіо Свобода.

Агентство Телевидения Новости