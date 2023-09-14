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В Харкові знайшли мотоцикл, який перебуває у міжнародному розшуку

В Харкові знайшли мотоцикл, який перебуває у міжнародному розшуку

Патрульна поліція виявила мотоцикл, який перебуває у міжнародному розшуку.

Вчора вночі, під час патрулювання Основ’янського району патрульні зупинили водія мотоцикла Piggio за порушення ПДР, повідомляє патрульна поліція в Харківській області.

Під час перевірки документів поліцейські встановили, що водій не мав права керувати цим типом транспортних засобів.

Також, перевіривши наявні бази даних, стало відомо, що мотоцикл знаходиться у міжнародному розшуку.

На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Слідчими буде надана кваліфікація події.

Агентство Телевидения Новости

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