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В Харкові знайшли мотоцикл, який перебуває у міжнародному розшуку
Патрульна поліція виявила мотоцикл, який перебуває у міжнародному розшуку.
Вчора вночі, під час патрулювання Основ’янського району патрульні зупинили водія мотоцикла Piggio за порушення ПДР, повідомляє патрульна поліція в Харківській області.
Під час перевірки документів поліцейські встановили, що водій не мав права керувати цим типом транспортних засобів.
Також, перевіривши наявні бази даних, стало відомо, що мотоцикл знаходиться у міжнародному розшуку.
На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Слідчими буде надана кваліфікація події.