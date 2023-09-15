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Грабіж на Салтівці: чолов’яга зірвав з жінки золотий ланцюжок та намагався втекти

Грабіж на Салтівці: чолов’яга зірвав з жінки золотий ланцюжок та намагався втекти

Серед білого дня зірвав з жінки золотий ланцюжок: поліція повідомила зловмиснику про підозру у скоєнні грабежу.

Подія трапилась вдень на одній з вулиць Салтівського району, повідомляє поліція Харківської області.

До поліції звернулася 77-річна жителька району. Вона повідомила, що стала жертвою нападника.

Чоловік підбіг до неї ззаду та зірвав золоту прикрасу. З місця події злодій зник.

Оперативники Харківського РУП № 2 провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника.

Ним виявився 33-річний харків’янин, який вже притягався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. У нього були вилучені речові докази.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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