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Основ’янський район Харкова майже повністю готовий до опалювального сезону

Основ’янський район Харкова майже повністю готовий до опалювального сезону

Основ’янська філія КП «Харківські теплові мережі» завершує літню ремонтну кампанію.

Як повідомили на підприємстві, триває останнє перекладання ділянки магістральної мережі у провулку Лопатинському, йдеться на сайті міськради.

За словами начальника Основ’янської філії Владислава Тимофєєва, головною ознакою літньої ремонтної кампанії став саме капремонт внутрішньобудинкових систем, що дуже важливо для старих багатоповерхівок у центрі міста.

Загалом у районі замінили системи подачі тепла та гарячої води в будинках за 33-ма адресами.

В одному з них, на вулиці Георгія Тарасенка, за зверненням мешканців за добу відновили систему під’їзного опалення та замінили теплообмінне обладнання в підвалі будинку.

Також у будинку на вулиці Молочній, мешканці якого скаржилися взимку на якість опалення, відновили всю систему тепло- та гарячого водопостачання, встановивши нові підвальні комунікації та стояки у квартирах.

Філія підготувала до опалювального сезону всі 411 будинків.

Також було капітально відремонтовано центральний тепловий пункт, що обслуговує 35 житлових будинків, дві школи та два дитсадки.

Агентство Телевидения Новости

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