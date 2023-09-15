Основ’янський район Харкова майже повністю готовий до опалювального сезону

Основ’янська філія КП «Харківські теплові мережі» завершує літню ремонтну кампанію.

Як повідомили на підприємстві, триває останнє перекладання ділянки магістральної мережі у провулку Лопатинському, йдеться на сайті міськради.

За словами начальника Основ’янської філії Владислава Тимофєєва, головною ознакою літньої ремонтної кампанії став саме капремонт внутрішньобудинкових систем, що дуже важливо для старих багатоповерхівок у центрі міста.

Загалом у районі замінили системи подачі тепла та гарячої води в будинках за 33-ма адресами.

В одному з них, на вулиці Георгія Тарасенка, за зверненням мешканців за добу відновили систему під’їзного опалення та замінили теплообмінне обладнання в підвалі будинку.

Також у будинку на вулиці Молочній, мешканці якого скаржилися взимку на якість опалення, відновили всю систему тепло- та гарячого водопостачання, встановивши нові підвальні комунікації та стояки у квартирах.

Філія підготувала до опалювального сезону всі 411 будинків.

Також було капітально відремонтовано центральний тепловий пункт, що обслуговує 35 житлових будинків, дві школи та два дитсадки.

Агентство Телевидения Новости