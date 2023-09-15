Бельгія підготувала першу партію бронемашин М113 до відправлення в Україну
Бельгійська компанія вже готова поставити в Україну десять модернізованих бронемашин М113.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Force Operations Blog.
«Перша партія з 10 бронемашин M113, модернізованих компанією John Cockerill Defense (JCD), зможе вирушити в Україну в результаті ініціативи, що фінансується Бельгією, Нідерландами та Великим Герцогством Люксембург», – йдеться у матеріалі.
Зазначається, що бельгійська компанія вивчає інші можливості для продовження підтримки української армії.
До кінця листопада 40 військово-транспортних машин M113 будуть відремонтовані відповідно до контракту, отриманого від Міністерства оборони Бельгії.
Машини, які братимуть участь у боях проти російських окупантів, мають бути оснащені системою озброєння з дистанційним управлінням та елементами для встановлення кулеметів калібру 7,62-мм або 12,7-мм.