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Бельгія підготувала першу партію бронемашин М113 до відправлення в Україну

Бельгія підготувала першу партію бронемашин М113 до відправлення в Україну

Бельгійська компанія вже готова поставити в Україну десять модернізованих бронемашин М113.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Force Operations Blog.

«Перша партія з 10 бронемашин M113, модернізованих компанією John Cockerill Defense (JCD), зможе вирушити в Україну в результаті ініціативи, що фінансується Бельгією, Нідерландами та Великим Герцогством Люксембург», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що бельгійська компанія вивчає інші можливості для продовження підтримки української армії.

До кінця листопада 40 військово-транспортних машин M113 будуть відремонтовані відповідно до контракту, отриманого від Міністерства оборони Бельгії.

Машини, які братимуть участь у боях проти російських окупантів, мають бути оснащені системою озброєння з дистанційним управлінням та елементами для встановлення кулеметів калібру 7,62-мм або 12,7-мм.

Агентство Телевидения Новости

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