Найактивніші бойові дії зараз відбуваються на Бахмутському напрямку – Маляр

Тривають наступальні дії на півдні від Бахмута.

Гаряче зараз в Кліщіївці та Курдюмівці, повідомляє заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

В районі Кліщіївки в результаті ведення наступальних (штурмових) дій наші сили оборони мали успіх.

Противник безрезультатно намагався прорвати нашу оборону в районах Ягідного та Богданівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області.

Ворог прагне витіснити наші війська з займаних позиції. Але йому це не вдається.

Маємо частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняємо противника із займаних позицій та закріплюємось на досягнутих рубежах.

У прикордонних з рф районах противник продовжує утримувати угруповання військ для прикриття державного кордону.

Здійснює активну диверсійну роботу з метою недопущення перекидання наших військ на гарячі напрямки.

Агентство Телевидения Новости