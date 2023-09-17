17 вересня в Україні відзначають День рятівника

З Днем рятівника працівників ДСНС України 17 вересня привітав Президент Володимир Зеленський.

«За щоденною роботою працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій – уже тисячі врятованих після російських обстрілів людських життів, понад 100 тисяч ліквідованих пожеж, більш як 430 тисяч знешкоджених вибухонебезпечних предметів.

Я дякую всім, хто рятує, за те, що ви даєте такий взірець – взірець самовідданості й зосередженості на інтересах держави та людей.

З Днем рятівника!»

Агентство Телевидения Новости