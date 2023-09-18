На східному фронті зміни є: під Бахмутом звільнили за тиждень 51 кВ.км

За тиждень на Бахмутському напрямку звільнено 2 кВ.км.

Загалом звільнена під Бахмутом площа складає 51 кВ.км, повідомляє заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

Наступ на Бахмутському напрямку здійснюється силами, якими ми обороняємось.

Тобто без створення наступального угруповання, без застосування додаткових ресурсів та матеріальних засобів.

Це можливо лише завдяки майстерності Командувача ОСУВ Хортиця, Штабу – який працює 24/7, та мужності наших бійців.

Наші війська звільнили Андріївку та Кліщіівку.

На Куп’янському напрямку противник здійснює пошук слабких місць в нашій обороні.

Силами оборони успішно відбито атаки противника в районі Новоселівське Луганської області.

На Півдні ми продовжуємо ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

«Є успіх в районі південніше та східніше Роботине наші зараз там закріплюються на досягнутих рубежах»,- каже Маляр.

Агентство Телевидения Новости