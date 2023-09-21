Внаслідок обстрілу одна з міських лікарень залишилась без води

Внаслідок ворожого обстрілу виробничої зони у місті Харкові постраждали троє чоловіків та був пошкоджений водогін діаметром 200 мм.

Про це сьогодні, 21 вересня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, постраждалим надають допомогу медики.

Мер зазначив, шо робітники КП «Харківводоканал» локалізують порив на водогоні.

Зараз одна з міських лікарень та кілька приватних будинків залишилися без води.

Ігор Терехов підкреслив, що комунальники робитимуть все можливе, щоб провести необхідні роботи до 13:00 і відновити водопостачання.

Агентство Телевидения Новости