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Внаслідок обстрілу одна з міських лікарень залишилась без води
Внаслідок ворожого обстрілу виробничої зони у місті Харкові постраждали троє чоловіків та був пошкоджений водогін діаметром 200 мм.
Про це сьогодні, 21 вересня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
За його словами, постраждалим надають допомогу медики.
Мер зазначив, шо робітники КП «Харківводоканал» локалізують порив на водогоні.
Зараз одна з міських лікарень та кілька приватних будинків залишилися без води.
Ігор Терехов підкреслив, що комунальники робитимуть все можливе, щоб провести необхідні роботи до 13:00 і відновити водопостачання.