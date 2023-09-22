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Незаконно придбав та збув револьвер 19 століття — повідомлено про підозру киянину

Незаконно придбав та збув револьвер 19 століття — повідомлено про підозру киянину

Мешканець Києва нелегально придбав собі револьвер системи «Наган». Після цього він виставив оголошення про продаж зброї на закритому військовому аукціоні. Ділок оголосив вартість у сумі 33500 гривень. На повідомлення відповів мешканець Харківської області, який придбав вказаний револьвер. Киянин відправив покупцю поштою зброю та отримав гроші.

Правоохоронці провели санкціонований обшук у квартирі у Києві, де мешкає 53-річний чоловік. Наразі встановлено, що револьвер, який він продав, випущений у 1898 році. Крім того, виготовлений він був на Тульскому оружейному заводі. 

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 53-річному чоловіку в незаконному придбанні, зберіганні та незаконному збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Департамент військової контррозвідки СБУ.

Агентство Телевидения Новости

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