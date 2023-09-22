«Тепломережі» завершують ремонтну кампанію в Індустріальному районі

Індустріальна філія КП «Харківські теплові мережі» завершує ремонтну кампанію.

Як повідомили на підприємстві, зокрема, комунальники замінили внутрішньоквартальні мережі у дворі однієї з багатоповерхівок, яка значно постраждала під час бойових дій, кажуть у міськраді.

Також спеціалісти капітально модернізували п’ять теплорозподільних пунктів.

Крім того, на старт опалювального сезону чекає нова блочно-модульна котельня на 6 МВт.

Її почали монтувати однією з перших, щоб забезпечити безперебійність та автономність опалення для віддаленого мікрорайону.

Як зазначив начальник філії Олексій Брильов, улітку комунальники обладнали генераторами всі об’єкти ХТМ, що їх потребують.

Зараз системи теплопостачання проходять останні випробування на міцність: робітники заповнюють гарячою водою магістралі, виявляють ділянки, які можуть вийти з ладу під час холодів, і проводять їх заміну.

Агентство Телевидения Новости