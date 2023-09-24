У Дергачах завершують відбудову трьох багатоквартирних будинків

Відновлення 17 будинків у Дергачах, які постраждали від ворожих обстрілів, мають закінчити до холодів.

Темпи і якість виконання робіт перевірив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

Михайло Харнам, заступник начальника Харківської ОВА

У Дергачах на стадії завершення відбудова трьох багатоквартирних житлових будинків. Уже на початку жовтня мають бути закінчені роботи. Так, в одному з будинків по вулиці Центральна влаштовують вимощення та облицювання цоколю будівлі. А у двох будинках по вулиці Центральна та 23 Серпня виконують роботи із оздоблення сходових маршів будівель.

Також Михайло Харнам наголосив, що необхідно пришвидшити будівництво, аби люди до опалювального сезону вже могли мешкати в цих будинках.

Михайло Харнам, заступник начальника Харківської ОВА

Відновлення житлового фонду перебуває на особистому контролі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова. Зокрема, ці 17 будинків ремонтуємо коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевого бюджету. Також наразі в Дергачах ще відновлюється Центр первинної медико-санітарної допомоги.

Окрім того, у Дергачівській громаді відновлюють 2 амбулаторії в Руській Лозовій і Великих Проходах. Нещодавно стартували роботи в адмінбудівлі села Руська Лозова.

Агентство Телевидения Новости