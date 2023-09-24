Куп’янський район: рятувальники ліквідували пожежу на площі 5 гектарів

Протягом дня 23 вересня ворог завдавав безперервних обстрілів по населених пунктах Петропавлівської громади Куп’янського району Харківщини.

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

В результаті одного з таких артилерійських ударів по селу Кулагівка сталася пожежа. На його околиці горів сухостій на відкритій місцевості на площі 5 га.

З вогнем боролись рятувальники 44-ї пожежно-рятувальної частини у складі двох оперативних відділень. Пожежу було ліквідовано о 17:00. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум’я на приватний сектор. Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости