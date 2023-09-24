Дорогою Ада: бійці «Сталевого кордону» показали кадри звільнення Кліщіївки

Бійці штурмової бригади «Сталевий кордон» показали фрагменти відео, записані під час деокупації села Кліщіївка у Бахмутському районі Донецької області.

Відео опубліковано на Фейсбук-сторінці підрозділу.

3 вересня 2023 року частина Кліщіївки опинилась під контролем ЗСУ, частина в «сірій зоні», частина під контролем зс рф.

17 вересня 2023 року Кліщіївку вдалося повернути під контроль України. Звільнення цього населеного пункту відкриває перспективу для витіснення ворога з Донеччини, стверджують військові експерти.

Агентство Телевидения Новости