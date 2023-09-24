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Дорогою Ада: бійці «Сталевого кордону» показали кадри звільнення Кліщіївки
Бійці штурмової бригади «Сталевий кордон» показали фрагменти відео, записані під час деокупації села Кліщіївка у Бахмутському районі Донецької області.
Відео опубліковано на Фейсбук-сторінці підрозділу.
3 вересня 2023 року частина Кліщіївки опинилась під контролем ЗСУ, частина в «сірій зоні», частина під контролем зс рф.
17 вересня 2023 року Кліщіївку вдалося повернути під контроль України. Звільнення цього населеного пункту відкриває перспективу для витіснення ворога з Донеччини, стверджують військові експерти.