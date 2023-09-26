Єврокомісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 25 вересня провів нараду з урядовцями та Офісом президента щодо зернового експорту.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Провів нараду і з урядовцями та Офісом щодо нашого зернового експорту. Скоординували подальші кроки та зафіксували досягнуті результати», – йдеться у заяві українського лідера за підсумками засідання.

За його словами, «Європейська комісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна і це повністю раціонально».

Також Зеленський додав, що «поступово прибираються емоції з цієї теми за більшістю питань». Він уточнив, що «робота із сусідами може й мусить стати цілком конструктивною, і Україна все для цього робить».

«Третє: я вдячний тим нашим партнерам, які не допустили порушень торговельних правил Євросоюзу та Угоди про асоціацію. Такої ж конструктивної спільної роботи, як і з Болгарією та Румунією, очікуємо і від інших трьох країн-сусідів», – сказав президент.

Зеленський додав, що «Євросоюз – це простір для взаєморозуміння та співпраці».

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