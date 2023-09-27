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Англія, Польща та Латвія бойкотуватимуть матчі проти російських команд

Англія, Польща та Латвія бойкотуватимуть матчі проти російських команд

У вівторок, 26 вересня, відбулося засідання виконавчого комітету УЄФА, в ході якого чиновники прийняли рішення повернути російські збірні U-17 в міжнародні змагання.

У відповідь на це рішення Футбольна асоціація Англії (FA) заявила, що незважаючи на рішення УЄФА, не змінить свою позицію і бойкотуватиме матчі проти російських команд, повідомляє УНІАН.

Пізніше на рішення УЄФА відреагували й в Українській асоціації футболу.

В УАФ засудили рішення Європейського футбольного союзу повернути в змагання команди країни-терориста і заявили, що Україна бойкотуватиме всі турніри, в яких виступатимуть російські команди.

Також УАФ закликала інші асоціації приєднатися до бойкоту.

Прикладу України та Англії вже наслідували Польща і Латвія.

Агентство Телевидения Новости

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