Протягом доби відбулось 14 бойових зіткнень: є руйнування та загиблі

Ворог завдав 44 авіаційних удари та здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Попівка Чернігівської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 25 населених пунктів, серед них Тур’я Чернігівської області; Хлібороб, Чернацьке, Рудак, Рожковичі, Яструбщина Сумської області та Одноробівка, Глибоке, Стариця, Гатище Харківської області.На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Бологівки, Кругляківки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка Берестове Харківської області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Григорівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Андріївки, Костянтинівки, Північного, Торецька Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника.

Агентство Телевидения Новости