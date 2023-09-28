ЗСУ успішно відбили атаки російських окупантів: де було «гаряче»

Протягом доби 27 вересня відбулося 26 бойових зіткнень. Противник здійснив загалом 2 ракетних, 57 авіаційних ударів, понад 50 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та цивільних об’єктах по всій території України.

На жаль, внаслідок російських терористичних атак гинуть і отримують поранення мирні жителі, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Були зруйновані або пошкоджені приватні житлові будинки, цивільна лікарня, 2 цивільні підприємства та інші об’єкти інфраструктури.

Авіаударів зазнали Попівка (Чернігівська область), Болохівка, Кругляківка (Харківська область), Новоселівське, Надія, Новоєгорівка, Невське (Луганська область), Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Веселе, Андріївка, Костянтинівка, Північне, Торецьк, Авдіївка, Курахове, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське (Донецька область), Новоданилівка (Запорізька область), Миколаївка, Бургунка, Ольгівка (Херсонська область).

Понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях потрапили під артилерійський вогонь.

«На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій», – зазначили у Генштабі.

Протягом доби Повітряні сили Збройних Сил України завдали 7 авіаційних ударів по скупченнях військ, озброєнню та військової техніки противника.

Також українські захисники перехопили 2 розвідувальні БПЛА противника оперативно-тактичного рівня.

Ракетні війська Збройних Сил України вразили 1 командний пункт, 1 ЗРК С-300 та 6 артилерійських систем противника.

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