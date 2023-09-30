Впіймано телефонного шахрая: прикидався працівником банку

Повідомлено про підозру 20-річному чоловіку за фактом шахрайства, вчиненого із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб.

У лютому цього року підозрюваний вступив у змову з іншою особою, аби «заробляти» на життя злочинним шляхом, повідомляє прокуратура Харківської області.

Зловмисники розробили схему незаконного збагачення під виглядом співробітників банківської установи.

Шахраї телефонували своїм жертвам і, видаючи себе за працівників служби безпеки банку, повідомляли завідомо неправдиву інформацію.

Використовуючи психологічні прийоми та маніпулюючи, зловмисники або дізнавались пін-код та номери банківських карток і в подальшому отримували доступ до рахунків потерпілих, або ж переконували своїх співрозмовників переказати гроші на підконтрольні рахунки шахраїв.

На теперішній час встановлено трьох потерпілих, загальна сума завданих збитків складає близько 150 тис. грн.

Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло потерпілих, а також осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Агентство Телевидения Новости