Президент провів у Харкові нараду щодо підготовки регіону до зимового періоду

Під час робочої поїздки на Харківщину Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду з питань підготовки регіону до опалювального сезону.

Глава держави заслухав доповіді начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова про підготовку до зимового періоду.

Міністр енергетики України Герман Галущенко поінформував про готовність джерел енергогенерації до роботи в умовах зими.

Було зазначено, що станом на 3 жовтня майже 90% жителів області забезпечені електропостачанням (з урахуванням фактичної наявності людей). Лише за червень – серпень поточного року електроенергію повернули у близько 6 тис. домівок.

Попри ворожі обстріли та складну безпекову ситуацію вживаються заходи щодо повернення світла ще у близько 70 населених пунктів.

Газопостачання відновлено для понад 3,2 тис. мешканців. У 155 деокупованих населених пунктах Харківщини тривають ремонтні роботи.

Рівень підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до зими загалом становить 99,4%.

«Наразі готовність теплового господарства складає понад 98%, водопровідно-каналізаційного – 100%. Так само більше ніж на 99% готовий житловий фонд та об’єкти соціальної сфери. Усвідомлюємо, що ворог знову намагатиметься вивести з ладу об’єкти тепло- та електрогенерації, а також іншу критичну інфраструктуру. Тому одним з пріоритетних питань є забезпечення нашій інфраструктурі надійного захисту від ворожих ударів. Робимо усе можливе, щоб мешканці Харківщини цієї зими мали в оселях світло і тепло», – доповів під час наради начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Голова правління ПрАТ «НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький і голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа-Масі Найєм доповіли Президентові про заходи для захисту об’єктів критичної енергетичної інфраструктури в області.

Володимир Зеленський також заслухав інформацію від голови правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова про забезпечення стабільності постачання газу в Харківській області у зимовий період.

Агентство Телевидения Новости