CNN о можливісті атакувати російські цілі

Якщо Україна (після сьогоднішнього візиту делегації до Вашингтона — ред.) отримає можливість атакувати деякі, або всі російські цілі які вона хоче, то це дасть змогу розглядати кілька варіантів розвитку ситуації. Але все залежить від того, який вигляд матиме цей список цілей, запропонований українцями, — військовий аналітик, полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон в інтерв'ю CNN.

«Є певні райони з аеродромами, які росіяни використовують як бази, що розташовані за сотні миль від України, щоб мати можливість запускати ракети по її території.

Тож якщо українці зможуть вразити базу, з якої злітають ці літаки, або навіть самі літаки, що вкрай малоймовірно, але все ж таки технічно можливо, і залежить від озброєнь, що використовуються (під час атаки — ред.), це може якоюсь мірою змінити ситуацію для українців.

Побоювання Сполучених Штатів поки що полягають у тому, що дозвіл призведе до ескалації напруженості».

На запитання ведучого про те, якою в цьому випадку буде реакція путіна і який сценарій може бути найгіршим, Лейтон заявив про теоретичну можливість ядерного удару з боку росії.

«Найгіршим сценарієм буде те, що путін застосує ядерну зброю, або зробить щось подібне, ну, наприклад, застосує тактичну ядерну бомбу, що змінить розклад сил та потенційно змусить НАТО і Сполучені Штати втрутитися в цю війну.

Це був би абсолютно найгірший сценарій.

Я не думаю, що це станеться, але така ймовірність існує».

Виклав своє бачення Лейтон і про можливу стратегію українського командування, у разі надання погодження Сполученими Штатами на використання західної далекобійної зброї:

«Я думаю, що, найімовірніше, українці зрештою використають дуже обмежені удари по певних аеродромах, певних складах пального та інших об'єктах, таких як штаби і вузли зв'язку.

Я очікую, що вони завдадуть ударів саме по цих цілях. Якщо вони не вдарять по них, то їм буде набагато складніше здобути перемогу. Особливо на сході і, звичайно, в їхній курській операції на російській території».

Теми наступу України на Курщині Лейтон торкнувся окремо:

«Вторгнення в Курську область — дуже цікавий урок піар-аспекту війни. І причина, з якої я так кажу, полягає в тому, що так, є військова складова, яка дуже важлива, і без неї не обійтися. Але й піар-акція дуже важлива.

Це дало можливість Україні отримати заголовки в газетах.

Це також дало Україні певний оперативний успіх, якого в іншому випадку в неї не було б.

І цей успіх дуже важливий для України, щоб отримати важелі впливу на потенційні майбутні мирні переговори або переговори про припинення вогню.

І це дійсно те, що відбувається зараз у Курській області. Ми поспостерігаємо за подальшим розвитком ситуації.

Я думаю, що зусилля Зеленського, не тільки як людини, яка розуміється на засобах масової інформації, а й як людини, яка знає історію, вказують на те, що він розуміє, що робить і що може бути далі. І він намагається зробити так, щоб це було вигідно Україні.

І поза всякими сумнівами, Курська операція України — удар по іміджу путіна, як сильного керівника, якщо він не може захистити свій власний кордон».

Джерело: https://t.me/znua_live/164628

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