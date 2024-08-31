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Італія не дозволяє ЗСУ використовувати надану зброю для ударів по території росії

Італія не дозволяє ЗСУ використовувати надану зброю для ударів по території росії

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Італія не воює з москвою, коментуючи прохання України дозволити удари наданою зброєю по території рф.

«Кожна країна вирішує для себе. Ми відправили, в основному, оборонне озброєння, зараз ми збираємося відправити нову батарею «SAMP-T», яка є засобом оборони і не може використовуватися на території росії. Ми повторюємо, що ми не воюємо з росією, НАТО не воює з росією, тому Італія залишається на позиції використання нашої зброї на території України. Інші країни хай вирішують, як вважають за потрібне», - сказав Таяні.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/59538

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