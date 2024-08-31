Італія не дозволяє ЗСУ використовувати надану зброю для ударів по території росії

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Італія не воює з москвою, коментуючи прохання України дозволити удари наданою зброєю по території рф.

«Кожна країна вирішує для себе. Ми відправили, в основному, оборонне озброєння, зараз ми збираємося відправити нову батарею «SAMP-T», яка є засобом оборони і не може використовуватися на території росії. Ми повторюємо, що ми не воюємо з росією, НАТО не воює з росією, тому Італія залишається на позиції використання нашої зброї на території України. Інші країни хай вирішують, як вважають за потрібне», - сказав Таяні.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/59538

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