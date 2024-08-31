Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:46
Просмотров: 109

Ультиматум Бразилии Илону Маску

Ультиматум Бразилии Илону Маску

Верховный суд Бразилии объявил, что даёт Илону Маску 24 часа на то, чтобы назначить своего законного представителя, иначе принадлежащая ему социальная сеть X будет заблокирована на всей территории Бразилии.

Решение было принято после того, как Маск отказался заблокировать аккаунты, которые просили заблокировать судебные и правоохранительные органы Бразилии.

Бразилия – одна из стран с самым большим количеством пользователей в мире, и блокировка сети X в стране может нанести очередной удар по этой социальной сети, которая в последнее время понесла уже много потерь.

В то же время это вызов для Маска, который пообещал, что изменит X так, чтобы эта социальная сеть предоставил свободу самовыражения каждому. Маск значительно сократил количество блокировок с момента покупки компании, называвшейся ранее Twitter .

Маск ранее заявлял, что Верховный суд Бразилии заинтересован в цензуре голосов консервативных пользователей и отказался заблокировать более 100 аккаунтов.

В прошлом году Верховный суд Бразилии постановил, что Telegram будет блокироваться в стране после того, как руководство этой социальной сети отказалось выполнять закона, который требует от каждой социальной сети, действующей в стране, назначать законного представителя.

После открытия процедуры блокировки Telegram заявил об отправке представителя, в результате чего процедура в отношении него была заморожена.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Адміністрація Байдена відхилила пропозицію відправити американських підрядників в Україну для обслуговування західної військової техніки
Сегодня 10:42    33
CNN о можливісті атакувати російські цілі
Сегодня 10:14    62
кисельову не вдається втримувати аудиторію, яка переходить на YouTube
Сегодня 09:46    94
Новини з іншого світу
Сегодня 09:33    92
Звинувачення України у зриві перемовин – чергова брехлива маніпуляція путіна
Сегодня 08:57    81
Поширення сумнівних версій катастрофи F-16 – це свідоме підігравання ворогу
Сегодня 07:33    112
Полякам не подобаються темні сторінки власної історії
Сегодня 07:22    145
«росія проводить уточнення власної ядерної доктрини». Це – чергова ворожа лякалка
29.08.2024 09:28    162
Мрія, Palantir та гранти для студентів у Дії: як технології змінюють систему освіти
29.08.2024 09:16    164
Що Джо Байден зробив правильно?
29.08.2024 08:35    210
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 