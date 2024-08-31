Ультиматум Бразилии Илону Маску

Верховный суд Бразилии объявил, что даёт Илону Маску 24 часа на то, чтобы назначить своего законного представителя, иначе принадлежащая ему социальная сеть X будет заблокирована на всей территории Бразилии.

Решение было принято после того, как Маск отказался заблокировать аккаунты, которые просили заблокировать судебные и правоохранительные органы Бразилии.

Бразилия – одна из стран с самым большим количеством пользователей в мире, и блокировка сети X в стране может нанести очередной удар по этой социальной сети, которая в последнее время понесла уже много потерь.

В то же время это вызов для Маска, который пообещал, что изменит X так, чтобы эта социальная сеть предоставил свободу самовыражения каждому. Маск значительно сократил количество блокировок с момента покупки компании, называвшейся ранее Twitter .

Маск ранее заявлял, что Верховный суд Бразилии заинтересован в цензуре голосов консервативных пользователей и отказался заблокировать более 100 аккаунтов.

В прошлом году Верховный суд Бразилии постановил, что Telegram будет блокироваться в стране после того, как руководство этой социальной сети отказалось выполнять закона, который требует от каждой социальной сети, действующей в стране, назначать законного представителя.

После открытия процедуры блокировки Telegram заявил об отправке представителя, в результате чего процедура в отношении него была заморожена.

Джерело: nigroll.com

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