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На Харківщині запрацювала нова цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації

На Харківщині запрацювала нова цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації

Канал зв’язку відкрили при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91. Дзвінки безкоштовні.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі «гарячу лінію» обслуговують 5 операторів та 2 координатори, які розподіляють заявки. Впродовж найближчого часу кількість операторів планується збільшити вдвічі, а охоплення «гарячої лінії» розширити по території всіх прифронтових областей України.

Агентство Телевидения Новости

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