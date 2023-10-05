В якому стані поостарждалі в селі Гроза: дані ХОВА

За попередньою інформацією, удар по с. Гроза росіяни завдали ракетою типу “Іскандер”. Станом на зараз відомо про 51 загиблу людину.

Про це повідомили в ХОВА.

Зазнали поранення 7 людей. Усі вони були госпіталізовані в медзаклади області. Серед поранених 6 жінок, більшість яких старше 50 років, та 55-річний чоловік. Дві жінки перебувають у важкому стані, стан решти постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Один з поранених, на жаль, помер у лікарні.

Усі постраждалі мешканці с. Гроза.

Агентство Телевидения Новости