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В якому стані поостарждалі в селі Гроза: дані ХОВА
За попередньою інформацією, удар по с. Гроза росіяни завдали ракетою типу “Іскандер”. Станом на зараз відомо про 51 загиблу людину.
Про це повідомили в ХОВА.
Зазнали поранення 7 людей. Усі вони були госпіталізовані в медзаклади області. Серед поранених 6 жінок, більшість яких старше 50 років, та 55-річний чоловік. Дві жінки перебувають у важкому стані, стан решти постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Один з поранених, на жаль, помер у лікарні.
Усі постраждалі мешканці с. Гроза.