Надзвичайне
Перейти к списку новостей
05.10.2023 18:56
Просмотров: 212

В якому стані поостарждалі в селі Гроза: дані ХОВА

В якому стані поостарждалі в селі Гроза: дані ХОВА

За попередньою інформацією, удар по с. Гроза росіяни завдали ракетою типу “Іскандер”. Станом на зараз відомо про 51 загиблу людину.

Про це повідомили в ХОВА.

Зазнали поранення 7 людей. Усі вони були госпіталізовані в медзаклади області. Серед поранених 6 жінок, більшість яких старше 50 років, та 55-річний чоловік. Дві жінки перебувають у важкому стані, стан решти постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Один з поранених, на жаль, помер у лікарні.

Усі постраждалі мешканці с. Гроза.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 