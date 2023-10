Місія ООН відвідала село Грозу на Харківщині

Експерти ООН побували в селі Гроза Харківської області, де внаслідок російського ракетного удару загинули понад 50 мирних жителів.

Про це повідомила координатор із гуманітарних питань в Україні Деніз Браун, передає Кореспондент.

«Це варварські наслідки цієї війни, коли 20% жителів громади можуть бути знищені за лічені секунди», – підкреслила вона.

Міжвідомча місія ООН поспілкувалася з жителями села для збору інформації про обстріл населеного пункту, а також привезла медикаменти й будівельні матеріали.“This is a barbaric consequence of this war that 20% of a community can be wiped out in seconds.”Humanitarian Coordinator Denise Brown visited Hroza, less than 24 hours after the brutal Russian strike that killed dozens of civilians yesterday.Aid workers are providing support. pic.twitter.com/2ll4KLQPE3— OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) October 6, 2023

Нагадаємо, 5 жовтня армія рф вдарила ракетою по магазину-кафе у населеному пункту Гроза на Харківщині.

В цей час у закладі на поминальному обіді перебували 60 людей.

За останніми даними, внаслідок атаки рф загинули 52 мирні жителі.

