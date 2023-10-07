«Прозорість та підзвітність»: ХОВА створює антикорупційну групу на Харківщині
Для максимальної прозорості роботи органів влади Харківщини буде створена в області робоча група «Прозорість та підзвітність».
Про це наголосив голова ХОВА Олег Синєгубов.
В групу будуть залучені представники ХОВА, районних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та антикорупційних органів.
Її мета – забезпечити контроль та прозорість використання коштів державного та місцевих бюджетів.
«Об’єднуємо зусилля для недопущення неефективного використання коштів платників податків та зловживань з боку посадових осіб.
На регулярній основі будемо звітувати перед суспільством про нашу роботу.
Працюємо виключно відкрито та прозоро», інформував Олег Синєгубов.