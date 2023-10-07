Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 74

«Прозорість та підзвітність»: ХОВА створює антикорупційну групу на Харківщині

«Прозорість та підзвітність»: ХОВА створює антикорупційну групу на Харківщині

Для максимальної прозорості роботи органів влади Харківщини буде створена в області робоча група «Прозорість та підзвітність».

Про це наголосив голова ХОВА Олег Синєгубов.

В групу будуть залучені представники ХОВА, районних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та антикорупційних органів.

Її мета – забезпечити контроль та прозорість використання коштів державного та місцевих бюджетів.

«Об’єднуємо зусилля для недопущення неефективного використання коштів платників податків та зловживань з боку посадових осіб.

На регулярній основі будемо звітувати перед суспільством про нашу роботу.

Працюємо виключно відкрито та прозоро», інформував Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 