П’яний водій у Харкові вночі пропонував поліції 8 тисяч гривень

Водій з ознаками алкогольного сп’яніння пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 8 000 гривень.

Сьогодні вночі, на вулиці проспект Героїв Харкова патрульні зупинили авто ВАЗ за порушення комендантської години.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він погодився.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager Alcotest, результат якого склав 0.94 проміле.

Керманич почав прохати поліцейських не документувати правопорушення та відпустити його за неправомірну вигоду у сумі 8 000 гривень.

На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Надалі обставини встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости