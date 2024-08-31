Официально признанные "good russian"

Группа «Информационное сопротивление» продолжает собирать данные о российских солдатах, которых в самой россии признали убитыми или публично похоронили

На 26 августа 2024 года в нашей базе 67726 человек, по которым есть полные сведения, и более 450 имён, где есть какие-то расхождения.

За неделю число проявленных в рф потерь выросло на 1152 единицы. Часть – это информация о старых потерях, но порядка 120 убитых в день – это сравнительно свежие.

российский проект «Медиазона» и российская служба ВВС со 2 августа данные по-прежнему не обновили, у них в списке 61831 человек.

Лидеры по признанным потерям убитыми в абсолютных числах:

• Краснодарский край – 3072

• Башкортостан – 2710

• Татарстан – 2470

• Свердловская область – 2388

• Пермский край – 2067

• Челябинская область – 2009

• Самарская область – 1701

• московская область – 1648

• Иркутская область – 1586

• Саратовская область – 1558

Тенденции.

1. москва, Санкт-Петербург и Кавказ по-прежнему не воюют. За неделю в москве похоронили 6 человек, в Питере – тоже 6. Во всём Северо-Кавказском федеральном округе – 14.

По регионам: Дагестан – 6, Ставропольский край – 4, Северная Осетия – 2, Чечня – 1, Ингушетия – 1, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия – по 0.

Для сравнения: Брянская область – 14, Вологодская область – 14, Татарстан и Башкортостан – по 62.

Эти цифры – точно неполные. Но когда в Брянской области хоронят больше, чем суммарно в Питере и москве – это наглядно до безобразия.

По числу публично зафиксированных потерь в абсолютных числах Дагестан опустился на 20-е место. Хотя, как мы помним, почти весь 2022 г. был на первом.

2. Полезли вверх потери Приморского края (часть старое, а часть – новые свершения 155 бригады морской пехоты). Из-за событий в Курске чаще замелькали некрологи в Крыму, ибо 810 бригада морской пехоты (и другие) активно теряет личный состав не только пленными.

3. Зафиксированные летом (без одной недели) потери дают такие суммарные цифры.

москва – 76. Дагестан – 81. Якутия – 139. Башкирия – 645.

Публичные потери Дагестана выросли за лето на 7%, Якутии – на 24%, Башкирии – на 31%.

В москве зафиксированные потери выросли на 13%. В Ростовской области – на 13%, в Краснодарском крае – на 12%.

Эту группу объединяет то, что там большие выплаты наёмникам. Для однозначных утверждений времени прошло мало, с потерями есть отложенный эффект. Думаю, через пару месяцев мы более точно увидим, где покупают наёмников богатые регионы.

Пока, несмотря на существенный рост выплат, пропорционального роста числа наёмников не произошло. Отсюда активная кампания, что и срочники должны воевать.

До выборов 8 сентября осталось 10 дней. С 1 ноября в россии заработают электронные повестки. Скорее всего, будут наращивать усилия по скрытой мобилизации, без публичного объявления новой массовой волны.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/601

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