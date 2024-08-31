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кисельову не вдається втримувати аудиторію, яка переходить на YouTube

кисельову не вдається втримувати аудиторію, яка переходить на YouTube

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Патріарх рпц кирил нагородив орденом преподобного Сергія Радонезького (I ступеня) пропагандиста дмитра кисельова. Але це не допомогло йому отримати увагу від аудиторії.

Адже найбільші державні канали росії, де в багатогодинних ток-шоу безперервно переконують, що «сво» йде за планом» і пропонують «вдарити ядерною зброєю по Європі», втратили за рік кожного 10-го глядача.

Високий рівень лояльності до телепропагандистів зберігають лише літні росіяни (51%), яким більше 60 років. Серед молоді до 24 років частка тих, хто вважає ТБ об’єктивним джерелом інформації, скоротилася до жалюгідних 5%, а серед людей середнього віку (25-44 роки) становить лише 9-13%.

Останні, за об’єктивною інформацією, пішли в інтернет. За останні два роки місячна аудиторія YouTube у рф зросла на сім млн і загалом становить 95 млн осіб (рівно стільки становить місячне охоплення всього федерального телебачення). Але повне блокування в росії YouTube – справа часу.

Джерело: https://t.me/spravdi/41202

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