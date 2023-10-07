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У Київському районі Харкова відновлено водопостачання після минулого обстрілу
КП «Харківводоканал» завершило ремонтні роботи на пошкоджених ракетними ударами мережах водопостачання та водовідведення у Київському районі.
Подачу води в повному обсязі було відновлено о 20:00 вчора, 6 жовтня, повідомляє КП «Харківводоканал».
Замінили зруйновану 10-метрову ділянку водоводу діаметром 100 мм.
Також о 22:00 завершили роботи з оновлення пошкодженої 8-метрової ділянки каналізаційного колектора діаметром 225 мм.
На цей час мережі водопостачання та водовідведення функціонують у повному обсязі.
Ремонтні бригади продовжують системні технологічні заходи щодо відновлення зруйнованого вибухом об’єкта.