У Київському районі Харкова відновлено водопостачання після минулого обстрілу

КП «Харківводоканал» завершило ремонтні роботи на пошкоджених ракетними ударами мережах водопостачання та водовідведення у Київському районі.

Подачу води в повному обсязі було відновлено о 20:00 вчора, 6 жовтня, повідомляє КП «Харківводоканал».

Замінили зруйновану 10-метрову ділянку водоводу діаметром 100 мм.

Також о 22:00 завершили роботи з оновлення пошкодженої 8-метрової ділянки каналізаційного колектора діаметром 225 мм.

На цей час мережі водопостачання та водовідведення функціонують у повному обсязі.

Ремонтні бригади продовжують системні технологічні заходи щодо відновлення зруйнованого вибухом об’єкта.

Агентство Телевидения Новости