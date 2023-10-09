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Крав телефони у транспорті: харків’янин отримав 5 з половиною років за ґратами

Крав телефони у транспорті: харків’янин отримав 5 з половиною років за ґратами

Суд визнав винним харків’янина у низці крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану.

Йому призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі, повідомляє прокуратура Харківської області.

Прокурори довели, що раніше неодноразово судимий за корисливі злочини чоловік невдовзі після звільнення з місць позбавлення волі продовжив порушувати закон.

Протягом квітня-травня цього року зловмисник промишляв крадіжками.

Його жертвами ставали пасажири громадського транспорту та відвідувачі торгівельних центрів, у яких він викрадав мобільні телефони.

Крім того, з рецепції медичної установи зловмисник зміг викрасти ноутбук.

Накрадене зловмисник планував перепродавати і так «заробляти».

Під час судового розгляду чоловік визнав вину.

Обвинувальний вирок виніс Дзержинський районний суд Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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