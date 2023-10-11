У Харкові з’явився Центр психічного здоров’я

У Харкові відкрито Центр психічного здоров’я на базі Харківського національного медичного університету.

За даними ХОВА, за час повномасштабного вторгнення рф на Харківщині загинули понад 2,5 тисячі цивільних людей, з них 79 – діти.

Олег Синєгубов, голова ХОВА

Кожна родина, яка зазнала страждань через збройну агресію окупантів, потребує психологічної підтримки. Наше завдання – робити все, щоб зберегти ментальне здоров’я наших людей. Харківська обласна військова адміністрація реалізує ряд проєктів в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», яку ініціювала перша леді Олена Зеленська.

Керівник Центру психічного здоров’я Володимир Коростій розповів, що основним завданням ЦПЗ є проведення занять для підготовки фахівців, які надаватимуть психологічну допомогу та ментальну підтримку жителям області. Крім методичної роботи, досвідчені психологи працюють з пацієнтами університетської лікарні та військовими, які проходять реабілітацію.

Володимир Коростій, керівник Центру психічного здоров’я

Методична частина передбачає тренінги для фасилітаторів – ведучих груп, які працюватимуть у медичній та освітній сферах. Також передбачені заняття з психологічної підготовки для представників громад області. Вся методична частина тренінгів заснована на міжнародних методиках та має доказову базу», – розповів керівник Центру.

Підготовлені фахівці працюватимуть із громадянами та виявлятимуть психічні розлади на догоспітальному рівні, додав Володимир Коростій.

Агентство Телевидения Новости