Торгували метадоном на Харківщині: затримано трьох чоловіків
Троє наркозалежних чоловіків розробили план, щоб незаконно отримувати наркотичні засоби та в подальшому збувати їх, заробляючи таким чином на життя.
Підозрювані перебували на замісній підтримувальній терапії в лікарні місті Дніпро, тому мали право отримувати відповідні рецепти на придбання метадону, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Зловмисники звертались одразу до декількох медичних закладів за рецептами, приховуючи, що вже отримали їх у іншій лікарні.
Встановлено, що підозрювані були «пацієнтами» одразу п’ятьох клінік, розташованих у Дніпрі.
Зловмисники отримували за відпрацьованою схемою метадон кожні десять днів та перевозили його в Лозову, де збували іншим наркозалежним особам, розкладаючи закладки по місту.
Їхня злочинна діяльність продовжувалась близько року.
Наркоторговців викрито 9 жовтня цього року в місті Лозова, під час перевезення чергової партії незаконно придбаного метадону. Їх затримано в порядку ст. 208 КПК України.
У ході обшуку виявлено та вилучено близько 20 блістерів з метадоном, листки призначення препаратів з різних клінік, грошові кошти та інші докази протиправної діяльності.
За клопотанням прокурора усім трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.